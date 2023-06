LECCE – Sfilza di convocazioni nelle nazionali per i tesserati giallorossi. Venerdì parla Corvino

Ultimi impegni stagionali per i nazionali del Lecce. Nell’ordine: Assan Ceesay è stato convocato nella sua nazionale, quella del Gambia, dall’8 al 20 giugno, in vista della gara Sud Sudan-Gambia, in programma il 20 giugno per le qualificazioni in Coppa d’Africa.

Youssef Maleh è stato convocato dalla nazionale marocchina per le gare Marocco-Capo Verde (giocata il 12, finita 0-0, panchina per la mezzala leccese) e Sud Africa-Marocco, qualificazioni di Coppa d’Africa, in programma sabato 17.

Lameck Banda è stato chiamato dalla nazionale dello Zambia per Zambia-Costa d’Avorio del 17 giugno, qualificazioni di Coppa d’Africa.

Joel Voelkerling Persson e Emin Hasic sono stati chiamati dall’under 21 svedese per Gibilterra-Svezia del 19 giugno, qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025.

Lorenzo Colombo farà parte della spedizione azzurra under 21 in vista delle fasi finali degli Europei che si giocheranno in Romania e Georgia dal 21 giugno all’8 luglio. Gli azzurrini giocheranno contro la Francia il 22 giugno, contro la Svizzera il 25 e contro la Norvegia il 28.

Europei di categoria anche per Valentin Gendrey, chiamato dalla nazionale francese U21.

Edward McJannet è stato selezionato dall’under 21 irlandese per Irlanda-Gabon U23 (in programma ieri, poi rinviata), Ucraina-Irlanda (16 giugno) e Irlanda-Kuwait (19 giugno).

Thorir Johann Helgason è stato convocato dalla nazionale islandese per Islanda-Slovacchia (17 giugno) e Islanda-Portogallo (20 giugno), qualificazioni per i prossimi Europei.

Capitan Morten Hjulmand è stato convocato dalla nazionale danese per Danimarca-Irlanda del Nord (16 giugno) e Slovenia-Danimarca (19 giugno), qualificazioni per i prossimi Europei.

Henri Salomaa farà parte del gruppo della nazionale under 21 finlandese per Polonia-Finlandia del 15 giugno e Slovenia-Finlandia del 20 giugno.

Medon Berisha è stato chiamato dalla nazionale under 21 albanese per Albania-Bulgaria del 20 giugno.

Venerdì, infine, attesissima conferenza stampa al Via del Mare: parleranno Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, a partire dalle ore 10.30.