TIRO CON L’ARCO – Spedizione lucana vincente per la Evò Archery Team di San Cesario

Spedizione vincente in terra lucana per la Evò Archery Team di San Cesario, in occasione del campionato regionale Puglia di tiro con l’arco 3D, svoltosi domenica scorsa a Vaglio Basilicata (PZ). la gara consiste nello scoccare 48 frecce su sagome 3D di animali, da una distanza che varia dai 5 ai 45 mt.

Nella specialità Arco nudo, il titolo regionale è stato conquistato da Benedetto Didonna, nella gara maschile, e da Angela Sicuro nella gara femminile. Ottimi piazzamenti anche per tutti gli altri componenti della squadra, che, nonostante la pioggia, hanno portato a termine una bellissima gara col sorriso sulle labbra.

Il prossimo appuntamento col tiro con l’arco sarà la finale del Trofeo Pinocchio ad Atri (TE) il 18 giugno, che vedrà impegnata in gara la piccola Anna Falsanisi, guidata dal maestro Romeo Liaci. Per tutti gli altri, invece, il prossimo step sarà il Campionato regionale Targa, in programma a Castellaneta Marina il prossimo 2 luglio.