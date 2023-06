BEACH RUGBY – A Torre San Giovanni le migliori squadre pugliesi in gara al Salento Beach Rugby Cup

Domenica prossima, 18 giugno, ritorna a Torre San Giovanni, marina di Ugento, il circuito del Trofeo Italiano Beach Rugby. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Rugby e coinciderà con la terza tappa del Trofeo e con il Salento Beach Rugby Cup.

La manifestazione è organizzata da Asd Salento Rugby di Aradeo con la collaborazione di Sport & Eventi Ugento e sarà il primo dei tre eventi previsti sull’arenile di Torre San Giovanni durante l’estate 2023.

Il 29 luglio prossimo, infatti, la marina di Ugento ospiterà le finali che decreteranno i campioni e le campionesse d’italia della disciplina. Nel weekend, presso Lido Onda Marina, si affronteranno le migliori selezioni regionali per la conquista dei punti validi per la qualificazione alla finale, privilegio esclusivo delle migliori dieci squadre maschili e delle sei migliori femminili. Operazioni al via alle 10.30 di domenica con un raduno giovanile anche per piccoli beach rugger.

Saranno ai nastri di partenza le formazioni femminili del Capurso Rugby, Rugby Club Granata di Gioia del Colle e Bisceglie Rugby; il torneo maschile entrerà nel vivo alle 15 con la partecipazione di Tigri Bari, Trepuzzi Rugby, Appia Rugby Brindisi, Salento Rugby e Old Salento.

“Questo è solo il primo appuntamento di un’estate che ci vedrà protagonisti – afferma Fabio Manta, presidente del Salento Rugby -. Il Beach Rugby è uno sport veloce e spettacolare e ben si lega alla bellezza delle nostre spiagge in questa stagione. Dopo il Salento Beach Rugby Cup avremo il Magna Grecia Cup (l’8 luglio) e poi organizzeremo la Finale del Trofeo Italiano Beach Rugby che, per la prima volta in 25 anni, si disputerà in una spiaggia del Sud Italia. Sarà una prestigiosa vetrina per il nostro sport e per tutto il nostro territorio”.