VOLLEY C/f – Leo Constructions Monteroni, il sogno promozione svanisce al quinto set

Svanisce per un soffio il sogno della Leo Constuctions Volley Monteroni di approdare in Serie B1 femminile.

Nella gara decisiva della finale playoff di Serie C, giocata al palazzetto del Velodromo degli Ulivi di Monteroni, le salentine di coach Polimeno si sono dovute piegare alle proprie avversarie, La Bruna Felix Monopoli, vincitrici al quinto set.

Grande il rammarico per Monteroni, partito forte nel primo set, vinto per 25-23, così come anche nel secondo, portato a casa ai vantaggi per 27-25. Dal terzo set in poi Monopoli ha dato ancora qualcosa in più, riuscendo a riaprire i giochi, vincendo il terzo parziale per 25-22, e, ancora con più facilità, il quarto, vinto per 25-17. La promozione si è assegnata al set decisivo, appannaggio del Monopoli per 15-13.