SERIE A – Un cambio in panchina per provare ad invertire la rotta: al “Via Del Mare” la prima Spal di Di Biagio

Smaltito l’entusiasmo per la roboante impresa del San Paolo contro il Napoli, oggi il Lecce, nella prima gara della ventiquattresima giornata se la vederà con la Spal del neo tecnico Luigi Di Biagio, in una sfida che soprattutto per i ferraresi sa tanto di ultima spiaggia o quasi.

Dopo aver concluso le ultime due stagioni centrando l’obbiettivo della permanenza nel massimo campionato, in questa nuova annata la Spal non è mai riuscita a cambiare marcia, collezionando solo 15 punti in 23 apparizioni, numeri impietosi, per una squadra apparsa costantemente in netta difficoltà. Un attacco in grado di andare a segno solo in 17 occasioni ed una fragilità difensiva soprattutto in situazioni di vantaggio, hanno rappresentato i deficit maggiori di una formazione, che nonostante il buon organico a disposizione, non è mai stata in grado di dar seguito a quanto di buono visto nei due passati campionati. Dopo il clamoroso successo di Bergamo contro l’Atalanta, Petagna e compagni hanno nuovamente collezionato zero punti nelle successive tre uscite, dilapidando contro Bologna prima e Sassuolo poi il vantaggio iniziale, situazioni che di fatto sono costate la panchina a Leonardo Semplici, l’uomo in grado di centrare una storica doppia promozione con la formazione biancazzurra. Il demerito del tecnico Toscano è stato probabilmente quello di non riuscire ad invertire la rotta nonostante un buon mercato di riparazione, dove la Spal ha fatto registrare ben cinque importanti operazioni in entrata, che rispondono ai nomi di Bonifazi, Castro, Cerri, Dabo e Zukanovic.

Il difficile ma non impossibile compito spetta ora all’ex allenatore dell’Under 21 Luigi Di Biagio, che alla sua prima esperienza in Serie A, dovrà in tutti i modi lottare per centrare una salvezza che ad oggi appare davvero complicata. Il tecnico Romano dovrebbe attuare delle modifiche, passando dall’ormai consueta difesa a tre, ad una linea a quattro, con un centrocampo che dovrebbe restare invariato, mentre in avanti Petagna sarà certamente il terminale offensivo, con Strefezza e Di Francesco che potrebbero agire ai suoi lati.

Nei precedenti giocati al Via Del Mare, tra campionato e Coppa Italia, il bilancio pende dalla parte del Lecce, con i giallorossi che si sono imposti in 5 occasioni, 3 sono i pareggi, mentre si conta una sola vittoria della Spal. Quello di questo pomeriggio sarà inolte il primo confronto nella massima serie.