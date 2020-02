LECCE – Liverani all’esame Spal: “Sarà una gara difficile e tirata. Ci giochiamo molto”. I convocati

Vigilia di campionato per il Lecce, e di quelle in cui la tensione si fa certamente sentire. I giallorossi sono infatti chiamati ad ospitare la Spal in un match fondamentale nelle zone basse della classifica di Serie A.

Ad ammetterlo lo stesso mister Fabio Liverani in conferenza stampa: “Quella di domani con la Spal è una gara che rappresenta un binario, è uno scoglio che per noi potrebbe rappresentare l’occasione per allontanare una diretta concorrente. Sarà una gara intensa, tatticamente guardinga da entrambe le parti in quanto la posta in palio è alta. Ho ancora qualche dubbio sulla formazione, fermo restando la linea a quattro di difesa e i tre di centrocampo. La squadra ha la consapevolezza di quello che ha fatto, ma al tempo stesso sa bene da dove veniamo. Non esiste la possibilità di rilassarsi, ma dobbiamo solo spingere sull’acceleratore”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

6 Paz

7 Donati

8 Mancosu

9 Lapadula

10 Falco

11 Shakhov

13 Rossettini

14 Deiola

15 Monterisi

18 Saponara

21 Gabriel

22 Vigorito

27 Calderoni

28 Oltremarini

29 Rispoli

35 Rimoli

37 Majer

39 Dell’Orco

72 Barak

77 Tachtsidis

97 Chironi