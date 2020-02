GALLIPOLI – Salvadore: “Nessuno pensava che ce la saremmo giocata in questo modo. Contro il Trani servirà la partita della vita”

Dopo sette risultati utili consecutivi, domenica per il Gallipoli è arrivata una sconfitta nell’insidiosa trasferta contro l‘Orta Nova. Nonostante il risultato negativo però, la formazione guidata da mister Andrea Salvadore ha dimostrato di essere viva, confermando le buone impressioni delle ultime settimane, con una classifica inoltre che continua ad essere abbastanza positiva. “Ad essere sinceri – racconta mister Salvadore -, nella prima frazione abbiamo sofferto molto la loro aggressività, ma nella ripresa si è visto un Gallipoli diverso, voglioso di riacciuffare il risultato. Purtroppo ancora una volta non siamo riusciti a concretizzare la grande mole di occasioni prodotte; nel complesso posso ritenermi soddisfatto per quanto fatto, perchè nonostante la sconfitta si è vista una squadra viva e combattiva ed è da lì che occorre ripartire. Per quanto riguarda la classifica – prosegue il tecnico ex Otranto -, è troppo presto per esprimere giudizi o trarre conclusioni; rispetto al girone d’andata i ragazzi hanno acquisito maggiore consapevolezza, crescendo sotto il profilo delle prestazioni e ottenendo dei risultati importanti che ci hanno portato ad avere questa posizione di classifica. Credo che dopo le prime giornate, nessuno pensava che ce la saremmo giocata in questo modo”.

Domenica i giallorossi ospiteranno la Vigor Trani, formazione apparsa in difficoltà nelle ultime uscite, ma che nonostante ciò arriverà al Bianco con la chiara intenzione di giocarsi le ultime carte alla ricerca di un piazzamento playoff: “Non affronteremo certamente il Trani nel suo momento migliore – racconta Andrea Salvadore -, ma nonostante ciò troveremo di fronte una squadra con delle individualità importanti, che occupa il terzo posto in classifica. Quella di domenica prossima sarà per noi una gara molto delicata, occorrerà fare la partita della vita, gettando il cuore oltre l’ostacolo, provando ad ottenere un risultato positivo che per noi sarebbe di fondamentale importanza. In queste ultime otto giornate saremo impegnati per quattro volte nel nostro stadio, ed è proprio lì che dovremmo cercare di conquistare quei punti che ci permetterebbero di centrare l’obbiettivo della salvezza, già – conclude il tecnico del Gallipoli – a partire dal match di domenica contro la Vigor”.