SERIE A – Napoli, Conte: “Non è una gara come le altre. A Lecce sono nato, cresciuto, diventato uomo. E in quello stadio…”

Ritorno da avversario a Lecce per il leccese Antonio Conte, capolista col Napoli.

L’allenatore degli azzurri, in conferenza stampa, ha parlato della gara di domani e del ritorno nella sua terra: “Se sarà la partita più importante dell’anno? Direi di no, ne mancano quattro per tutte e sia per noi, sia per il Lecce, non può esserlo perché poi ce ne saranno altre tre. È importante per entrambe le squadre che hanno obiettivi diversi. Come vivo l’attesa? Per me è sempre una partita diversa dalle altre perché io sono leccese, nato a Lecce, diventato uomo a Lecce. Quindi niente e nessuno potranno mai cambiare i sentimenti che ho verso Lecce e i leccesi. Qualsiasi cosa si possa pensare, rimarrò sempre fedele al sentimento che mi unisce a questa città che mi legherà a vita. Anche se vivo a Torino, a Lecce ho i miei genitori, ho casa e ci ho vissuto tanto nel mio anno sabbatico. Lecce è una bellissima città. ho tanti amici ma sarà una partita diversa perché in quello stadio e con quella società ci sono cresciuto prima di andare altrove”.

Conte, settimana scorsa, dopo Napoli-Torino, ha voluto inaugurare la conferenza stampa post-gara con parole di cordoglio per la famiglia Fiorita, conoscendo sia Graziano, sia suo papà Fernando, estendendole a Lecce e a tutti i leccesi.