BASKET C/m – Monteroni battuto anche in Gara 2, LSB Lecce approda in semifinale playoff

La Cce Scuola di Basket Lecce non si ferma: dopo il successo in Gara 1, i biancazzurri dominano anche il ritorno a Monteroni chiudendo i quarti di finale con un netto 65-78. Prova autoritaria per la formazione di coach Michelutti, che accede alla semifinale playoff del campionato interregionale di Serie C. In evidenza Gianni Cantagalli, top scorer con 22 punti, ben supportato da Vidakovic, Ouandie e capitan Mocavero. Ma è il collettivo a brillare, con una difesa granitica che ha limitato a 65 i punti degli avversari. Decisivo il parziale di 12-4 nell’ultimo quarto, dopo un primo tempo chiuso sul +7.

“Una prestazione completa – ha commentato Michelutti –. Abbiamo seguito il piano gara con lucidità, soprattutto in difesa”. Prossimo ostacolo, la semifinale contro Castellaneta, in programma l’11 maggio.

—

IL TABELLINO

MONTERONI.CCE LSB LECCE 65-78

(19-16, 40-47, 61-66)

Monteroni: Petrucci 10, Manca, Digiacomo 5, Durini, Bautista Fouce 9, Maksimovic 11, Ravelli 3, Mihajlovic 16, Sava, Martino, Marchello, Galic 11. All. Battistini.

Cce Lsb Lecce: Murrone, Ingrosso 6, Forleo, Capoccia, Esposito 2, Renna 2, Cantagalli 22. Mocavero 11, Laudisa 3, Vidakovic 15, Dosic 6, Ouandie 11. All. Michelutti.