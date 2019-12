SERIE A – Lecce-Bologna, arbitra una “bestia nera” per i giallorossi: programma e designazioni della 17ª giornata

Con una gara già giocata e un’altra rinviata a febbraio, la diciassettesima giornata di Serie A proseguirà questa sera con il match serale del “Franchi” tra Fiorentina e Roma. Domenica alle 15 sarà la volta del Lecce che ospiterà il Bologna nell’ultima gara casalinga del 2019, prima di due partite consecutive al Via del Mare (la prossima è in programma domenica 5 contro l’Udinese, per poi chiudere il girone a Parma).

Dirigerà la sfida tra i salentini e i felsinei Rosario Abisso di Palermo, già in campo quest’anno in Lecce-Roma 0-1 ma anche in Lecce-Sudtirol 0-1 di Lega Pro 2012-13 e Frosinone-Lecce 3-1 di Lega Pro 2013-14 (dati wlecce.it). Tre partite e tre sconfitte, quindi per il Lecce, con Abisso in campo.

Il programma completo della 17esima giornata con le relative designazioni arbitrali:

ven. 20/12 h 20.45

Fiorentina-Roma: Daniele Orsato di Schio (Tegoni-Del Giovane; IV Manganiello; VAR Aureliano-Schenone)

sab. 21/12 h 15

Udinese-Cagliari: Marco Piccinini di Forlì (Galetto-Prenna; IV Serra; VAR Nasca-Di Vuolo)

sab. 21/12 h 18

Inter-Genoa: Luca Pairetto di Nichelino (Colarossi-Gori; IV Abbattista; VAR Di Bello-De Meo)

sab. 21/12 h 20.45

Torino-Spal: Michael Fabbri di Ravenna (Di Iorio-Scatragli; IV Sacchi; VAR Massa-Longo)

dom. 22/12 h 12.30

Atalanta-Milan: Federico La Penna di Roma 1 (Mel-Fiorito; IV Mariani; VAR Irrati-Di Paolo)

dom. 22/12 h 15

Lecce-Bologna: Rosario Abisso di Palermo (Carbone-Baccini; IV Baroni; VAR Pasqua-Preti)

Parma-Brescia: Francesco Fourneau di Roma 1 (Bindoni-Valeriani; IV Ros; VAR Guida-Tolfo)

dom. 22/12 h 20.45

Sassuolo-Napoli: Daniele Chiffi di Padova (Liberti-Bresmes; IV Dionisi; VAR Valeri-Vivenzi)

–

NOTE: già giocata: Sampdoria-Juventus 1-2; Lazio-Verona posticipata al 5 febbraio

CLASSIFICA: Juventus* 42 – Inter 39 – Lazio 36 – Roma 32- Cagliari 29 – Atalanta 28 – Parma 24 – Napoli, Torino e Milan 21 – Sassuolo, Bologna e Verona 19 – Fiorentina 17 – Lecce, Udinese e Sampdoria* 15 – Brescia 13 – Genoa 11 – Spal 9. (* Juventus e Sampdoria una gara in più)