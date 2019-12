SCI – A Pinzolo (TN) c’è il Camp dei Sogni della Nazionale Artisti Ski Team, un’opportunità per tutti i bambini con disabilità

Si terrà a Pinzolo (Trento) dal 19 al 24 gennaio prossimi il Camp dei Sogni organizzato dalla Nazionale Artisti Ski Team e dedicato a bambini dai 7 ai 10 anni con disabilità fisico-motorie e sensoriali. La partecipazione è gratuita anche per l’accompagnatore (genitore o tutore) e prevede vitto e alloggio in hotel, skipass e attrezzatura tecnico-sportiva adeguata, laboratori e attività sportive.

La Nazionale Artisti Ski Team nasce da un’idea di Luca Jurman, cantante produttore e coach di fama internazionale, e dalla sua passione per lo sci alpino unita alla voglia di creare delle attività per i bambini disabili e per realizzare “la casa dei sogni”, una location dove poter formare il loro talento nel mondo paralimpico.

Hanno sposato la causa della Nazionale Artisti Ski Team decine di volti noti, tra cui Alexia, Paolo Ruffini, Valerio Staffelli, Max Laudadio, Jimmy Ghione, Francesco Facchinetti, Marco Balestri, Guido Bagatta, Giorgio Mastrota, Luigi Pelazza e tanti altri.

La formazione sportiva, che sarà seguita da maestri, istruttori e allenatori abilitati a questo particolare insegnamento e con ausili dedicati a disposizione, si svolgerà al mattino, mentre il pomeriggio sarà dedicato ad un corso di body percussion e teatro comico, come integrazione allo sport per migliorare l’approccio alla vita artistica e sociale.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione:

info@nazionaleartistiskiteam.com