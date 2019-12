NOVOLI – Cornacchia: “Qui per porre le basi per il futuro. La mia favorita per la vittoria finale…””

Partito con il chiaro intento di lottare per i piani alti, dopo un girone d’andata ampiamente al di sotto delle aspettative, il Novoli si è ritrovato costretto a rivedere i programmi, rivoluzionando l’organico e puntando sull’ex Salento Football, Riccardo Cornacchia, nel ruolo di nuovo allenatore: “Sto vivendo questa esperienza con grande entusiasmo e motivazioni – racconta il nuovo allenatore rossoblù -, Novoli è una piazza importante nella panorama calcistico salentino e per me è motivo di orgoglio sedere su questa panchina data la mia giovane età, per questo ci tengo a ringraziare la società per la fiducia data che cercherò di ripagare con lavoro quotidiano e professionalità”.

L’arrivo in panchina dell’ex difensore di Nardò e Gallipoli è arrivato in seguito ad un momento abbondantemente negativo, che ha portato in dote anche una profonda rivoluzione nell’organico: “Prima del mio arrivo sono andati via molti senior d’ esperienza – spiega Cornacchia –, inoltre la squadra era reduce da sei sconfitte di fila che avevano scalfito la serenità e la fiducia dei ragazzi e della piazza. Ora in totale accordo con la società – prosegue -, stiamo ringiovanendo la rosa, puntando su ragazzi che abbiano forti motivazioni e entusiasmo con l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla e porre le basi per il futuro. In tal senso la vittoria di domenica è stata salutare ma la strada è ancora lunga e piena di ostacoli”.

Un campionato di Promozione che si sta confermando di assoluto livello, con diverse compagini in lotta per il vertice, ma il tecnico del Novoli ha la sua favorita: “Il campionato di Promozione è un campionato molto difficile, con la presenza di molte società storiche e blasonate. Per la vittoria finale vedo una lotta a tre tra Racale, Matino e Ostuni essendo dotate delle rose migliori. Se devo dare un mio perdere, vedo il Racale favorito rispetto alle altre, anche in virtù dei quattro punti di vantaggio con cui è riuscito a chiudere il girone d’andata”.