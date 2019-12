AMATORI – Campionato Ordini e Professioni del Salento, gli Avvocati sono campioni d’inverno

Gli Avvocati di mister Ruggiero Cannito sono i campioni d’inverno della seconda edizione del Campionato di calcio amatoriale degli Ordini e delle Professioni del Salento, che vede sfidarsi, oltre alla compagine dei legali, anche quelle di Ingegneri, Farmacisti, Medici, Commercialisti, Fisioterapisti, Infermieri e Geometri.

Battendo per 3-1 gli Infermieri di mister Piero Trinchera, vera rivelazione di questa seconda edizione, gli Avvocati sono balzati al primo posto della classifica con 12 punti, scavalcando proprio gli Infermieri, fermi a 10; seguono appaiati a 9 i Fisioterapisti di mister Salvatore Piscopiello e i Farmacisti di mister Pietro Vergine; a 7 i Medici di mister Enzo Russo; a 6 gli Ingegneri di mister Walter Mirarco; a 4 i commercialisti di mister Angelo Nocco; a 0 i Geometri di mister Angelo Pareo, quest’anno partiti in netto ritardo rispetto alle altre compagini.

Grande la soddisfazione dell’avvocato Alfredo Matranga, uno degli organizzatori del torneo: “Nonostante il campionato sia ancora alla seconda edizione – dice – sono stati coinvolti nel progetto quasi tutti gli Ordini professionali della provincia di Lecce, per un progetto che non è solo sportivo, ma anche di aggregazione sociale, visti gli scopi benefici che si intendono raggiungere. L’anno scorso i fondi raccolti sono stati devoluti interamente all’associazione Tria Corda che si occupa, tra l’altro, anche della raccolta fondi per la realizzazione del Polo pediatrico salentino. Dal 29 giugno, infine, sempre nel Salento, prenderà il via la fase finale nazionale del torneo che vedrà la presenza anche di altri Ordini professionali, come quello degli Architetti e dei Giornalisti“.