LECCE – “Serata Giallorossa” a Vernole, premi per Corvino, Sticchi Damiani e Mercadante

Serata di festa ieri a Vernole, città natale di Pantaleo Corvino. Il direttore dell’area tecnica giallorossa è stato premiato durante l’evento “Serata Giallorossa” per la straordinaria carriera e i tanti successi raccolti nel mondo del calcio dagli anni ’80 a oggi, partendo dalla Terza Categoria sino ad arrivare in Champions League ai tempi della Fiorentina. A ciò si aggiungono i titoli nazionali conquistati col settore giovanile del Lecce, sino ad arrivare alla recente promozione dei giallorossi in Serie a.

All’Unione Sportiva Lecce è stato consegnato il premio al valore sportivo e alla carriera, nelle mani del presidente Saverio Sticchi Damiani; riconoscimento anche per il direttore generale dell’area amministrativa, Giuseppe Mercadante, oltre a quello già citato per Pantaleo Corvino.

La serata è stata presentata dalla giornalista Daniela Panzera. Sono intervenuti il vice presidente Corrado Liguori e l’ad Sandro Mencucci. Hanno partecipato i consiglieri d’amministrazione Silvia e Dario Carofalo, il socio Salvatore Carofalo, il ds Stefano Trinchera, il direttore amministrazione e finanza e controllo, Chiara Carrozzo, e il coordinatore del settore giovanile, Gennaro Delvecchio. Presenti anche gli ex giallorossi Francisco Lima e Ernesto Chevanton, quest’ultimo allenatore dell’Under 15 del Lecce.