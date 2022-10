LECCE – Serata di festeggiamenti pre-Fiorentina: maglia e targa ricordo a Fefè De Giorgi campione del mondo

Serata di festeggiamenti quella di Lecce-Fiorentina. Campioni del mondo in campo (Umtiti) ma anche fuori: la società, per mano del presidente Saverio Sticchi Damiani, ha omaggiato Ferdinando ‘Fefè’ De Giorgi, con una maglia celebrativa e una targa ricordo per celebrare il recente campionato del mondo di pallavolo vinto dal tecnico nativo di Squinzano, alla guida della nazionale azzurra.

Per De Giorgi, si tratta del quarto titolo mondiale: tre da atleta, nella mitica Generazione di Fenomeni degli anni Novanta, e uno da allenatore, quello recente colto in Polonia e Slovenia. Ecco spiegato il numero 4 sulla maglia che Sticchi Damiani ha consegnato a Fefè. A tutto ciò.. si aggiunge anche il titolo europeo vinto nel 2021, sempre con la formazione azzurra.

“Per me è stata una serata speciale! Grazie al Presidente Saverio Sticchi Damiani al grande Pantaleo Corvino e a tutta la società @uslecce , ma soprattutto ai tifosi leccesi per il grande affetto 💛♥️💛 sempre FORZA LECCE 🙌🙌🙌”: questo il commento del Commissario tecnico salentino, affidato ai suoi social.