LECCE – Baroni: “Prendiamoci questo pareggio ma ci serviva la vittoria. Bene la tenuta mentale”. Elogi a Falcone

Così mister Marco Baroni nel post Lecce-Fiorentina ai microfoni Dazn.

“Abbiamo giocato un primo tempo importante contro una squadra con un’identità forte che schiaccia l’avversario. Noi siamo stati molto reattivi nel gestire la palla, abbiamo costruito occasioni e se andiamo magari sul 2-0 la partita sarebbe stata più comoda. Al rientrò, abbiamo commesso delle ingenuità, la Fiorentina ha tirato fuori una prestazione di spessore, noi ci siamo abbassati e non abbiamo portato pressione. Abbiamo fatto delle scelte sbagliate nei venti metri finali, dobbiamo migliorare ma ci stiamo lavorando. Nel secondo tempo ci sono mancate un po’ le energie ma in questo gruppo ci sono dei calciatori che sono arrivati all’ultimo momento e che non hanno fatto preparazione. La tenuta mentale è la cosa più importante. Complimenti alla squadra, siamo riusciti a mettere sotto la Fiorentina e mi prendo questo pareggio anche se ci serviva una vittoria. Falcone? Ragazzo interessante, sa che il futuro è nelle sue mano ma deve migliorare e lavorare. Per noi ora è un valore aggiunto e siamo contenti che sia venuto qui da noi”.