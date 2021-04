LECCE – Seduta all’Acaya, calano le speranze per un recupero di Pettinari: il report

Penultimo allenamento per il Lecce prima della sfida di sabato, quando al “Via del Mare”, alle ore 14, si presenterà il Cittadella.

La squadra si è ritrovata sul prato dell’Acaya Golf resort per una seduta pomeridiana. I soliti Listkowski e Pettinari si sono allenati a parte. A questo punto, le speranze per un recupero in extremis dell’attaccante, sembrano calare. Se ne saprà di più nella rifinitura di domattina, al Via del Mare, dopo la quale mister Eugenio Corini parlerà con la stampa per la consueta conferenza pre-gara.

È stato, infine, designato l’arbitro di Lecce-Cittadella: sarà il signor Marco Serra della sezione di Torino.

(foto: archivio, ©Us Lecce)