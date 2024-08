LECCE – Scalata completata: Dorgu convocato in nazionale maggiore danese

A vent’anni ancora da compiere (il prossimo 26 ottobre), Patrick Dorgu taglia un prestigiosissimo traguardo: la convocazione in nazionale maggiore danese. L’esterno del Lecce, infatti, come comunica il club, è stato convocato per le prossime due partite di Nations League della Danimarca, contro Svizzera (in casa, il 5 settembre) e Serbia (sempre in casa, l’8).

Un’escalation inarrestabile per il classe 2004 giallorosso, affermatosi nella Primavera, poi stabilmente in prima squadra dalla scorsa stagione. A 17 anni e mezzo, Dorgu fu convocato, per la prima volta, in una rappresentativa danese, l’Under 18. Da lì al salto in Under 19 il passo fu breve: solo tre mesi dopo, nel settembre 2022, il numero 13 giallorosso vestì anche la casacca dell’Under 19, giocando cinque partite e mettendo a segno anche due gol e un assist, nelle qualificazioni ai campionati Europei di categoria, contro Montenegro e Ucraina. E ancora: nel settembre dello scorso anno arriva, per Dorgu, la convocazione in Under 20, seguita, a distanza di tre giorni, dalla chiamata nell’Under 21 del Commissario tecnico Steffenb Hojer. Sette le presenze dell’esterno del Lecce con tre assist a referto. E, da oggi, il ciclo si è compiuto: la chiamata della nazionale maggiore della Danimarca ove troverà un altro volto molto noto – e amatissimo – dalle parti di Lecce e del Salento: quello di Morten Hjulmand.