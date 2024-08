LECCE – Firma anche Guilbert: tutti gli acquisti e le cessioni aggiornate ad oggi

La stagione 2023/2024 ha visto l’Us Lecce salvarsi e riuscire a rimanere in Serie A per il secondo anno di fila. Impresa non di certo semplice per uno dei club più sostenibili del campionato e anche per una delle società più piccole tra le grandi del calcio italiano.

Attualmente, i salentini sono ultimi in classifica con zero punti a causa di un inizio di campionato di certo non facile contro Atalanta e Inter. C’è ancora tempo per gli uomini di Gotti per risalire la china e cercare di salvarsi anche quest’anno. Ma cosa serve ancora al Lecce per completare la rosa? E quali sono stati gli acquisti di quest’anno? Scopriamo tutto nelle prossime righe.

La campagna acquisti del Lecce fino ad adesso

Se sei un tifoso del Lecce, o semplicemente un curioso, saprai che l’approccio del club salentino al calcio e ai trasferimenti è “sostenibile”. Pantaleo Corvino non ha mai nascosto il suo modo di vedere le cose e il calcio, preferendo acquisti mirati e puntando molto sul settore giovanile della squadra.

Dopo l’ultima salvezza, il Lecce è alla terza stagione consecutiva in Serie A, nonostante il monte ingaggi più basso del campionato e tante cessioni importanti avvenute tra luglio e gennaio.

Detto ciò, l’estate del 2024 si è caratterizzata da una serie di conferme sulla scia di quanto di buono visto nella scorsa stagione. Parliamo di nomi come Falcone, Dorgu, Gallo, Baschirotto, Krstovic. Invece, la campagna acquisti si è tradotta in una serie di trasferimenti di calciatori per lo più sconosciuti con qualche nome più popolare come Tete Morente e Lassana Coulibaly. Gli altri giocatori arrivati alla corte di Luca Gotti sono Kialonda Gaspar, Andy Pelmard, Balthazar Pierret e Gaby Jean. Ultimi della serie: Ante Rebic e Frederick Guilbert (biennale con opzione per il terzo anno). Insomma, di certo non Mbappè e De Ligt ma, come è giusto pensare, Corvino ha le idee chiare e dargli consigli è davvero complicato considerando i talenti scoperti negli ultimi anni.

Nel frattempo sono già online le quote salvezza per i giallorossi e si può puntare sulle prossime partite. Un’occasione per sfruttare i migliori bonus scommesse spiegati da scommetteronline.info.

Cosa serve ancora al Lecce di Gotti?

Gli impegni estivi hanno preparato il Lecce ad affrontare la prossima stagione calcistica ma hanno sottolineato anche alcune lacune di cui la rosa guidata da Luca Gotti soffre.

E’ evidente, infatti, che il Lecce soffra di una serie di assenze che potrebbero compromettere una stagione che si prospetta probabilmente molto più complicata degli anni passati con le neopromosse davvero molto attrezzate. C’è tempo sino alla mezzanotte del 30 agosto per porre rimedio, cosa che, Corvino e Trinchera, stanno già facendo.

La cessione di Valentin Gendrey all’Hoffenheim lascia un vuoto sulla fascia destra, e il Lecce ha puntato sui francesi Guilbert e Pelmard per rilevarne l’eredità. Nelle ultime ore di mercato, probabilmente si cercherà un esterno destro. Non sembrano raggiungibili, per scelta o per cause di forza maggiore, alcuni nomi che girano ultimamente, quali quelli di Patrick Ciurria, Tanguy Coulibaly e Antonio Candreva.

In attacco, il club scommette su Nikola Krstovic, ma potrebbe affiancargli un altro attaccante per garantire maggiore sicurezza realizzativa, con Barnabas Varga e Robert Glatzel come possibili rinforzi. Questi movimenti di mercato saranno fondamentali per il Lecce, che punta alla terza salvezza consecutiva in Serie A.

Conclusioni

La stagione 2024/2025 si preannuncia complicata per il Lecce, chiamato a confermare la propria permanenza in Serie A in un campionato sempre più competitivo. Le scelte di mercato del club salentino, caratterizzate da un mix di giovani talenti e acquisti mirati, riflettono la filosofia di sostenibilità che ha permesso al Lecce di sopravvivere tra le grandi.

Tuttavia, per affrontare al meglio la Serie A, sarà importante colmare le lacune, soprattutto in difesa e in attacco. Con il giusto equilibrio, i giallorossi possono sperare in un’altra salvezza storica.