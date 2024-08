LECCE – Il saluto di Gendrey: “Mi avete dato tutto, resterete per sempre nel mio cuore”

Attraverso Instagram, Valentin Gendrey, neo acquisto dell’Hoffenheim, ha salutato, con parole profonde, tutto l’ambiente Lecce.

“Grazie Lecce per questi tre anni straordinari. Un titolo di campione di serie B e due salvezze in serie A. Sono arrivato con poche partite da professionista all’attivo, appena uscito dal centro sportivo. Me ne vado, papà di una bambina fantastica, sposato, con 111 gare con i colori del club. Grazie a tutto lo staff, agli allenatori, al presidente e al Direttore Corvino e Trinchera, ai dipendenti del club e ovviamente un enorme grazie a tutti i Tifosi che rendono questo club così speciale. Mi avete dato tutto.



Lecce resterà per sempre nel mio cuore.



Forza Lecce ❤️”