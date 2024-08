LECCE – Jean è già pronto: “Non vedo l’ora di iniziare, per me questa è una rinascita”. In uscita tre calciatori

Il ds Stefano Trinchera ha presentato oggi alla stampa uno dei nuovi acquisti del Lecce, Gaby Jean, che ha scelto la maglia numero 19. Contratto sino al 2027 con opzione per altri due anni successivi per il francese, inserito nella top 11 della Ligue 2 francese insieme a Pierret.

“Ho scelto Lecce perché il progetto mi sembra veramente importante rispetto alla mia ex squadra. Lo considero un club storico, arrivo qui con molte ambizioni, voglia e determinazioni, spero di dare il mio contributo, di fare cose buone e integrarmi al più presto. So bene che la Serie A è veramente difficile e uno dei migliori, molto fisico e tattico, sono pronto per apportare il mio contributo per questa sfida perché ho molta voglia di iniziare e di farmi conoscere per rendere felici i nostri tifosi, integrandomi con la squadra. In Europa e in Italia ci sono tanti giocatori che mi ispirano, soprattutto difensori italiani. So che Umtiti è stato qui in prestito, so quello che ha detto su questo club e quanto è rimasto legato, è un grande giocatore e la nostra nazione gli deve tanto, siamo stati campioni del mondo grazie anche a lui, lo prendo come esempio soprattutto nel modo di rispettare tutti sul terreno di gioco. Il fatto che ci siano molti giocatori francesi mi aiuta molto ma voglio conoscere l’ambiente, non vedo l’ora di apprendere l’italiano e integrarmi al meglio, ho visto la disponibilità dello staff appena sono arrivato. Per sabato, sono pronto a dare il mio apporto con questo club, ho fatto la preparazione con la mia ex squadra. I primi allenamenti mi hanno sorpreso, non sapevo cosa attendermi, sono in un club più grande rispetto al mio precedente e voglio mettermi alla pari con i miei compagni a livello di ritmi, l’anno scorso con la mia squadra sono stato quello che ha giocato più partite e che ha percorso più chilometri. Il numero 19? L’ho scelto perché è il giorno del mio compleanno e per me significa rinascita, sono qui per rinascere e migliorarmi come giocatore e per fare belle cose con questa squadra”.

Trinchera, inoltre, ha confermato che sono in via di cessione, per fare esperienza altrove, i calciatori Faticanti, Lemmens e Daka.