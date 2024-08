LECCE – Altro arrivo imminente al centro della difesa: dal Bologna ecco Bonifazi

Si avvicina la chiusura del mercato estivo e il Lecce non resta con le mani in mano. Le ultime operazioni condotte da Pantaleo Corvino parlano di tre elementi in uscita e di almeno un nuovo elemento in entrata.

Il nome nuovo per il Lecce è quello di Kevin Bonifazi, difensore centrale classe 1996, nativo di Rieti, in forza al Bologna e nella scorsa stagione in prestito al Frosinone. In carriera, Bonifazi è cresciuto nei settori giovanili di Siena e Torino, accumulando esperienze agonistiche con Benevento, Casertana (C), Spal (B). Ritorna a Torino nel 2017/18 e coi granata esordisce in Serie A, portando a casa sei presenze stagionali. Quindi i ritorni a Ferrara, maglia Spal, in Serie A e ancora Torino. Nel 2020/21 passa all’Udinese (allenato da Luca Gotti) con cui trova continuità d’impiego contando 30 presenze in massima serie. Dal 2021/22 è al Bologna scendendo in campo una quarantina di volte in due anni e mezzo; come detto, chiude la scorsa annata col Frosinone retrocesso: solo sei presenze coi ciociari per via di un infortunio al ginocchio che ne ha pregiudicato la parte finale di campionato.

Bonifazi vanta anche sette presenze nell’Under 21 azzurra, avendo esordito nel settembre 2017 con mister Gigi Di Biagio. Il classe 1996 sarà in giornata a Lecce per sottoporsi alle visite mediche.

In uscita, Giacomo Faticanti, autorizzato dalla società a svolgere le visite mediche presso la Juventus Next Gen di Serie C. Secondo quanto detto dal ds Trinchera nella conferenza di ieri, si cercano sistemazioni anche per Daka e Lemmens.