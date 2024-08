LECCE – Guilbert: “Gioco mettendoci anima e cuore, voglio rimanere qui a lungo”

Frederic Guilbert, nuovo esterno difensivo del Lecce, si è presentato ai giornalisti.

“La mia condizione? Mi sono allenato con la seconda squadra del mio ex club fino a ieri, sono pronto a mettermi a disposizione del mister anche se non sono al 100%. Pongracic e Umtiti? Sono consapevole dell’importanza che hanno ricoperto, io arrivo qui con una buona esperienza alle spalle, sono anche stato spesso capitano e voglio mettere a disposizione del Lecce questa mia esperienza. La Serie A? È un mix tra il campionato inglese e quello francese, mi devo adattare in fretta perché ho voglia di dare il mio contributo. Firmare qui per il Lecce non è stata una questione economica, volevo un club che avesse i miei stessi valori r il direttore Corvino mi ha inviato diversi video e foto per convincermi ad accettare. Le mie caratteristiche? Gioco mettendoci l’anima e il cuore, questo conta di più. Sono polivalente, posso giocare in tutti i ruoli della difesa poi sarà il mister a scegliere dove farmi giocare. Voglio rimanere qui a lungo e farmi apprezzare dai tifosi“.