LECCE – Ufficiale, Gendrey è un calciatore dell’Hoffenheim

È ufficiale la notizia che era nell’aria da giorni. Valentin Gendrey, da oggi, è un calciatore dell’Hoffenheim. L’esterno difensivo è stato ceduto a titolo definitivo. Non sono stati resi noti altri dettagli riguardanti il contratto.

Gendrey, classe 2000, fu una delle pescate positive di Pantaleo Corvino nel campionato di Ligue 2 francese. Fu prelevato dall’Amiens a fine luglio del 2021, club da cui, poco prima, era stato messo sotto contratto Alexis Blin. L’esterno difensivo riscosse subito la fiducia dell’ex tecnico giallorosso, Marco Baroni, che gli affidò le chiavi della corsia destra difensiva della sua squadra. A fine stagione, Gendrey e compagni festeggiarono la promozione in Serie A e il calciatore collezionò 29 partite, quasi tutte da titolare. Dopo un breve periodo di adattamento, Gendrey si fece valere anche in Serie A, giocata da protagonista e da stakanovista (37 presenze in totale, quattro assist).

Le buone prestazioni del calciatore nativo di La Garenne-Colombes attrassero le attenzioni del Commissario tecnico dell’Under 21 francese che, a marzo del ’23, lo convocò in squadra e lo fece esordire. Sulla scia della stagione precedente, Gendrey contribuì, con tanta corsa e con due gol (in casa contro il Cagliari e in trasferta contro il Sassuolo) e tre assist, alla salvezza del Lecce nella scorsa stagione, prima con D’Aversa e poi con Gotti allenatori.

Per la sua sostituzione, Corvino ha selezionato un’altra coppia di francesi: Palmard, ancora non pronto per l’esordio, e il neo arrivato – e ben più esperto – Guilbert.