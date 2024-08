LECCE – A fari spenti arriva il centravanti: ingaggiato Ante Rebic

A fari spenti, Pantaleo Corvino piazza il colpo per l’attacco. Ante Rebic è il nuovo centravanti del Lecce. La notizia, decisamente a sorpresa, è giunta poco fa dal club di via Costadura. Non sono stati comunicati i termini del contratto, né la durata. Gioca da ala sinistra ma anche da centravanti.

Rebic, croato classe 1993, 31 anni tra meno di un mese, si trovava in condizione di svincolo dopo aver giocato l’ultima stagione al Besiktas con circa venti presenze ufficiali in campionato e un solo gol, poco impiego motivato anche da un problema di ernia al disco accusata i primi giorni di aprile e protrattasi per diversi mesi. Cresce nell’RNK Spalato con cui esordisce anche nelle qualificazioni di Europa League a nemmeno vent’anni. Nel 2013/14 sbarca in Italia, alla Fiorentina, dalla quale, a fine 2012, si era congedato Corvino. L’esordio in Serie A arriva con Vincenzo Montella ma la stagione fu contrassegnata da un importante problema muscolare. Rebic andò a segno, per la prima volta, nell’ultima di campionato, in casa col Torino. Dopo una stagione poco fortunata in prestito al Lipsia, torna alla Fiorentina che, a metà anno, lo gira al Verona. Un solo gol in campionato nel 2015/16. Si riscatta decisamente all’Eintracht Francoforte, con cui gioca per tre stagioni e mezzo (25 reti in gare ufficiali) per poi approdare la Milan di Marco Giampaolo prima, di Stefano Pioli poi. La 2019/20 è la sua miglior stagione: undici gol e tre assist in campionato, uno e uno in Coppa Italia. Ancora meglio fa nel 2020/21: undici gol e sette assist. Diventa campione d’Italia coi rossoneri nel 2021/22 (due gol e due assist) e rimane a Milano anche nella successiva annata (tre gol in totale). Nel 2023/24 la decisione di sposare la causa del Besiktas, con cui vince la Coppa di Turchia e trova solamente un gol, in Coppa turca, su 23 partite.

Rebic è il decimo ingaggio stagionale estivo dopo Morente, Pierret, Fruchtl, Gaspar, Marchwinski, Pelmard, Coulibaly, Jean e Guilbert.