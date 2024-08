LECCE – Jean, visite mediche ok. Arriva anche Guilbert, lasciano il club in due

Gaby Jean è ufficialmente un nuovo calciatore del Lecce. Dopo aver superato le visite mediche, l’ex Annecy ha sottoscritto un contratto triennale con opzione per i successivi due anni.

Contestualmente, l’Us Lecce comunica la risoluzione del rapporto contrattuale, in scadenza al giugno 2026, col calciatore Zinedin Smajlovic, solo cinque presenze con la Primavera prima di passare al Lecco, lo scorso anno, trovando zero spazio anche in B. Lascia il Salento anche Daniel Samek: il calciatore è stato ceduto, a titolo temporaneo con opzione e percentuale sulla futura rivendita, all’FC Hradec Kralove. Infine, Frederick Guilbert è giunto a Lecce: per il neo difensore giallorosso, a breve visite mediche e ufficializzazione del contratto.