LECCE – Sala: “Cresciuto guardando Iniesta, oggi ammiro Modric. Tete Morente mi ha convinto a venire qui”

Oggi è stata la giornata in cui l’Us Lecce ha presentato a stampa e tifosi il nuovo centrocampista giallorosso Alex Sala.

Il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ha introdotto così il nuovo acquisto: «Presentiamo un calciatore classe 2001 che arriva a titolo definitivo dal Córdoba e ha firmato un contratto di tre anni con opzione per altri due. Nella scorsa stagione in Segunda División ha realizzato cinque gol e altrettanti assist. Lo inseriamo in un centrocampo già ricco di nazionali, avevamo la volontà di completarlo con una mezzala dalle caratteristiche più offensive. Sala è un giocatore rapido, propositivo, un box-to-box dotato di buon tiro sia col destro che col sinistro».

Poi la parola è passata al diretto interessato. Alex Sala si è presentato ai tifosi raccontando le sue qualità: «Sono un centrocampista offensivo a cui piace inserirsi, provare la giocata e tenere il pallone. La scorsa stagione mi ha permesso di essere qui e voglio giocarmi le mie possibilità in Serie A».

Dal settore giovanile del Barcellona, Sala porta con sé un modello d’ispirazione preciso: «Sono cresciuto guardando Iniesta, che è sempre stato il mio riferimento. Oggi continuo ad ammirare Modric, sono felice di poterlo seguire ancora da vicino qui in Italia».

L’impatto con Lecce e la nuova realtà è stato positivo: «Lo spogliatoio mi ha accolto benissimo. Tete Morente mi ha convinto a venire qui e il mister Di Francesco mi ha fatto subito sentire importante. Sono a sua completa disposizione».

Sul fronte dei legami, un cenno anche a un’altra conoscenza giallorossa: «Conosco González, ma non abbiamo mai condiviso lo spogliatoio. In questi giorni non l’ho disturbato, mi sono affidato soprattutto a Morente».

Non solo calcio: Sala ha avuto già modo di respirare il clima salentino. «Ho percepito un’atmosfera calda nella gara con il Milan, e anche la città mi ha colpito per la sua bellezza e tranquillità. Per ora mi sono concentrato sulla mia famiglia, ma presto la visiterò meglio».

Il nuovo centrocampista indosserà la maglia numero 6, la stessa che portava a Córdoba. «È un numero che mi piace e che ho scelto senza pensarci troppo», ha spiegato.

Infine, una battuta sulla trattativa e sulle prospettive: «Quando ho saputo dell’interesse del Lecce non ho avuto dubbi, nonostante altre offerte dalla Spagna e dall’estero. Ho scelto subito questa società. Mi sento pronto per adattarmi alla Serie A e sono convinto di poter dare il mio contributo».