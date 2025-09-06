LECCE – Tiago Gabriel, buon esordio con l’U21 portoghese. Oggi in campo Stulic

Esordio assoluto ieri per il difensore centrale del Lecce, Tiago Gabriel, nell’Under 21 portoghese che ha travolto per 5-0 i pari età dell’Azerbaigian. Per Tiago, gara da titolare e 90 minuti in campo. Una soddisfazione non da poco e sicuramente meritata per il 2004 che mai prima di ieri aveva vestito la casacca della sua nazionale.

Vittoria per 5-0 anche per l’Islanda, sempre con l’Azerbaigian, cui non ha contribuito Thorir Helgason, rimasto in panchina per tutta la gara.

Ieri in campo anche Niko Kovac, dal 79′, nel match della sua Bosnia Under 21 contro Israele, finito 0-0.

Oggi è il turno di Nikola Stulic, nazionale serbo, impegnato con la sua rappresentativa sul campo della Lettonia, a partire dalle 15, in un match di qualificazione per i Mondiali 2026.

Tra i Primavera giallorossi sarà potenzialmente impegnato Nemanja Milojevic, nazionale dell’Under 21 slovena, in un’amichevole contro la Polonia (ore 17).