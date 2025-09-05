ECCELLENZA – Racale-Canosa-Brindisi al comando a punteggio pieno: i tabellini della 2ª

In attesa che il Taranto recuperi il match della prima giornata, c’è un terzetto al comando della classifica di Eccellenza pugliese dopo la seconda giornata. Si tratta di Brindisi, Racale e Canosa. Le ultime due si sfideranno domenica prossima in terra barese.

I tabellini della seconda giornata:

TAURISANO-UGENTO 0-2

RETI 29′ st Albin, 31′ st Carrozzo

TAURISANO: Rollo, Quaranta (38′ pt Ferraiuolo), Romano, De Vasconcelos (36′ st D’Ettorre), Pasca, Lezzi, Ccalzolaro (38′ st Polo), Maiolo, Mingiano, Titarelli, Perdicchia (9′ st Andrade). All. Oliva.

UGENTO: Trezza, Fois, Pettorossi (16′ st Carrozzo), Albin, Kamana (31′ pt Macias), Grillo, Tavdgiridze, Inguscio (39′ st Scarlino), Zanette, Regner (24′ st Zappacosta), Schito (13′ st Marchionna). All. Di Michele.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

(US Ugento Calcio) – Prima vittoria stagionale dell’Ugento. L’undici guidato in panchina da David Di Michele vince 2-0 nella trasferta più particolare dell’anno, quella giocata sul campo amico in casa del Taurisano. I granata giocheranno al Comunale ugentino i match casalinghi per i lavori che hanno per oggetto il “Luigi Perrotta”.

Tornando alla partita, il tecnico giallorosso ridisegna la formazione e manda sul terreno dal primo minuto Regner, all’esordio stagionale, e Albin. Maglia da titolare anche per Fois e il baby Schito. Sotto un sole ancora estivo, i locali partono bene e al 6’Zanette serve sulla corsa Tavdgiridze che entra in area ma manda alto di sinistro. Il Toro allenato dal grande ex Mimmo Oliva si fa vedere in area avversaria attorno al minuto 15, la retroguardia dell’Ugento sbroglia la matassa. Bello spunto di Fois sulla corsia di destra, il cross sul secondo palo è un poco alto per il georgiano Tavdgiridze che non colpisce bene. La prima frazione si chiude con Titarelli che mette scompiglio dalle parti di Trezza, nessuno dei compagni è pronto a raccogliere l’invito.

Il secondo tempo si apre in fotocopia: in questa occasione, però, è Albin a lavorare palla sulla sinistra e a confezionare un assist al bacio che non trova alcuna maglia giallorossa a spingere la palla in porta. Passato lo spavento, il Taurisano prende campo e spinge con convinzione. Gli avanti granata vanno vicini al bersaglio grosso in almeno tre occasioni, ma il risultato non cambia. Di Michele mette in campo forze fresche e la partita si sblocca al minuto 29’. Albin mette dal vertice destro un pallone velenoso in area di rigore che passa tra un nugolo di calciatore e si infila sull’angolo opposto alle spalle di Rollo. Passano due minuti e l’Ugento mette al sicuro il risultato un paio di minuti dopo. Lanciato sulla corsia sinistra Carrozzo vince il duello con un avversario si presenta davanti al portiere e lo infila in diagonale sull’uscita. Non succede più nulla, alla fine dei cinque minuti di recupero, la festa è tutta giallorossa. Non c’è però tempo di festeggiare: domenica prossima si torna in campo per la terza giornata del campionato di Eccellenza. A rendere visita a capitan Grillo e compagni arriva la Nuova Spinazzola.

—

BRINDISI-BITONTO 4-0

RETI: 12′ pt e 16′ pt Burzio, 36′ pt ferrari, 44′ st Scaringella

BRINDISI: Staropoli, Cauteruccio (35′ st Brigida), Lanzolla, Lobosco, Benvenga, Langone, Scoppa, Melillo (26′ st Mangialardi), Carpineti (44′ st Rizzo), Burzio (43′ st Barrera), Ferrari (21′ st Scaringella). All. Ciullo.

BITONTO: Cozzella, Delgado, Pinto (20′ pt Pizzulli), D’Alba, Brizzi (19′ st Filoni), Cutrone, Milella, Mazzilli (24′ st Napoli), Di Gioia (41′ pt Cariello), Pelosi (1′ st Rotondo), Palazzo. All. Zinfollino.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

ATL. RACALE-BRILLA CAMPI 1-0

RETI: 21′ st rig. Pirretti

ATL. RACALE: Colazo, Thiam, De Vito, Pirretti, Galan, Pennetta, De Donno (22′ st Abatelillo), Ria Nzuzi, Arias (12′ st Carrino), Barbero, Cerrillo. All. Sportillo.

BRILLA CAMPI: Alonso, De Luca, Cucci (13′ pt Caravaglio), Milessi (38′ st Marocco), Layus, Giglio (28′ st Olibardi), Calò, Flordelmundo, Mariano, Marti (17′ st Cavaliere), De Gaetani. All. Calabuig.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Un rigore di Pirretti decide la sfida tra Racale e il Brilla Campi dell’ex Matias Calabuig. Gara combattuta con altri cinque ex biancazzurri in campo tra gli ospiti. Meglio il Racale nel primo tempo: al 6’ Cerrillo sfiora il gol con un tiro-cross, mentre Caravaglio e due volte Pirretti ci provano su punizione, senza fortuna. Al 44’ grande occasione per De Donno che, a tu per tu con Alonso, non controlla il pallone. Nella ripresa il match si accende: al 20’ Carrino viene atterrato da Layus in area. Rigore, dal dischetto lo specialista Pirretti spiazza Alonso e segna l’1-0. Poco dopo Ria Nzuzi sfiora il raddoppio dalla distanza, ma il Brilla reagisce con Cavaliere che al 32’ conclude a fil di palo. Nel finale Barbero spreca l’occasione del 2-0, poi, sull’altro fronte, lo stesso Cavaliere non sfrutta un cross di Marocco mancando il tocco vincente sotto porta. Al triplice fischio esplode la festa: Racale primo e a punteggio pieno dopo due turni.

—

S. MASSAFRA-ACQUAVIVA 1-0

RETI: 48′ st Caserta

S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino, Secondo, D’Arcante, Pinto F., Ligorio, Nazzaretto (26′ st Dell’Atti), Iaia, Canitano (32′ st Mazzarano), Sosa (14′ st Caserta), Buzzi (14′ st Morisco). All. D’Alena.

ACQUAVIVA: Bozzi, Scialpi (21′ st Angelini), Acuna, Fucci (13′ st Pucinelli), Patronelli, Taal, Guglielmi, Ferrante, Garcia (13′ st Fernandez), Girardi (21′ st Cosmo), Carucci (40′ st Colaci). All. Solidoro.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

GALLIPOLI-GALATINA 1-1

RETI: 20′ pt Beitia (GALL), 43′ st Liquori (GALA)

GALLIPOLI: Menendez, Marzio, Sansò, Cardinale, Fernandez, Bonoha, Camacho, Beitia, Schirosi (23′ st Della Rocca), Gonzales (23′ st Godoy), Magalhaes. All. Salvadore.

GALATINA: Caroppo, Monteduro, Vigliotti, Dell’Anna (13′ st Martano), Arnesano (40′ st Colao), Signore, Castrì, Valentini, Miglietta, Maraschio (13′ st Trofo), Avantaggiato (13′ st Liquori). All. Mazzeo.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.

—

NOVOLI-MAGLIE 0-0

NOVOLI: Suma, Togora, Leone (25′ st Parisi), Maccarrone, Lobjanidze, Toral (43′ st Valzano), Ferreira (40′ st Milanese), Giacomazzi (37′ st Caporale), Duque (35′ st Quarta), De Blasi (42′ st Milanese), Mancarella. All. Luperto.

MAGLIE: Carretta, Alfarano, Galvez, Conte (43′ st Castellaneta), Amato, Mutisi (32′ pt Bellanova), Ongania (42′ st Guevara), Martina, Diaz, Fernandez, Duarte (14′ st Santomasi). All. Giuliatto.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

NOTE: espulso Alfarano (M) al 25′ pt.

—

UC BISCEGLIE-VIRTUS MOLA 1-0

RETI: 37′ st D’Elia

UC BISCEGLIE: Lullo, Bufi, Bocchino, Ngom, Cappellari (50′ st Lobasso), Talin, Loseto (13′ st Farinola), Conteh (23′ st Morra), Saani, Ramos (41′ st Caputo), Fracchiolla (31′ st D’Elia). All. Rumma.

VIRTUS MOLA: Colonna, Dell’Acqua, Radicchio (30′ st De Giosa), Amoruso, Natuzzi, Campanella (44′ st Daniele), Ungredda, Tarantino (15′ st Anaclerio), Capobianco (34′ st Quarta), Altamura, Mosquera (34′ st Pignataro). All. Caricola.

ARBITRO: Rossomando di Salerno.

NOTE: Espulso Amoruso (M) al 40′ st.

—

FOGGIA I.-CANOSA 0-1

RETI: 47′ st Lacassia

FOGGIA I.: Tigre, Rubino, Cortopasso, Stele, Dinielli, Joof, Bevilacqua, Ferrucci, Siclari (42′ st Caruso), Dascoli, Achik. All. Lasalandra.

CANOSA: Tarolli, De Gol (31′ st Santoro), Murilo Gomes, Lacassia, Lavoratti, Cafagna (16′ st Barrasso), Solano, Iagulli, Lamacchia (5′ st Lanzone), Di Piazza, Aguilera (16′ st Demichele). All. Modesto.

ARBITRO: Frangella di Paola.

—

POLIMNIA-BISCEGLIE 1-3

RETI: 4′ st Martino (B), 12′ st Lopez (B), 20′ st Ingredda (P), 42 st Amoroso (B)

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Panebianco, Gernone, Solimeno (10′ st Spinelli), Marasciulo, Morleo, Tatullo (10′ st Mendez), Zaccaria, Mercurio (23′ st Romano), Serafino (10′ st Ingredda). All. Anaclerio.

BISCEGLIE: Baietti, Taccogna (44′ st Nacci), Di Fulvio, Visani, Ciurlo, Cifarelli (26′ st Piombarolo), Martino, Lavopa, Castro (14′ st Martinez), Sene (13′ st Amoroso), Lopez (37′ st Traore). All. Di Meo.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

N. SPINAZZOLA-TARANTO 0-1

RETI: 26′ st Souare

N. SPINAZZOLA: Liso, Losappio, Ripanto, Pizzo (35′ st Cagnetta), Zingaro, Bonanno, Ricchiuti, Colonna (37′ st Leone), Carlucci (28′ st Cucumazzo), Di Bari (36′ st Di Palma), D’Onofrio (39′ st Colamesta). All. Di Domenico.

TARANTO; De Simone, Delvino, Brunetti (40′ st Malltezi), Derosa, Souare, Etchegoyen (6′ st Konate), Marino (15′ st Di Paolantonio), Calabria, Monetti (6′ st Terrana), Dammacco (6′ st Russo), Imoh. All. Danucci.

ARBITRO: Reali di Foligno.