LECCE – Coulibaly a segno col Mali, brutta sconfitta per l’Angola di Gaspar. È il turno di Tiago e Helgason

Vittoria e anche la gioia di una soddisfazione personale per Lassana Coulibaly. Il centrocampista del Lecce, nazionale del Mali, ha segnato il gol del 3-0 nella vittoria del suo Mali contro le Comore, qualificazioni ai prossimi Mondiali. Coulibaly ha messo il pallone in porta con un piattone comodo, da corta distanza, premiando un preciso cross dalla sinistra di un suo compagno. A tre turni dalla fine, il Mali può ancora puntare quantomeno al secondo posto nel girone che varrebbe i playoff.

Malissimo, invece, l’Angola del suo compagno Kialonda Gaspar, battuta in casa dalla Libia per 1-0. Il difensore del Lecce è rimasto in campo per tutta la partita. Angola mestamente lontana dalle prime due posizioni del girone che potrebbero valere la qualificazione ai prossimi campionati iridati.

A chiudere, ieri è sceso in campo anche Medon Berisha con la nazionale albanese che, in amichevole, ha battuto Gibilterra per 1-0. Anche per la mezzala, gara disputata per intero.

Il programma di oggi prevede due nazionali del Lecce in campo: alle 20.30, l’Under 21 portoghese in cui milita Tiago Gabriel, partita di qualificazione ai prossimi Europei contro l’Azerbaigian; alle 20.45 in campo l’Islanda di Helgason contro l’Azerbaigian, gara di qualificazione ai Mondiali.

Tra i baby giallorossi, oggi in campo anche Kodor (Romania-Kosovo U21, ore 17.30) e Kovac (Bosnia-Israele U21, ore 18).