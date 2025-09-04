LECCE – Corvino sul caso Maleh: “Non un investimento sbagliato ma pensiamo che altri ci possano dare di più”

Nel corso della conferenza stampa odierna, Pantaleo Corvino ha risposto anche sulle posizioni di alcuni calciatori del Lecce.

HELGASON e GALLO – “Il loro contratto scadrà a giugno 2026. A Helgason abbiamo fatto un’offerta e aspettiamo di conoscere la risposta. Per Gallo, ne parleremo e vedremo il da farsi”.

MALEH – A domanda specifica: “Maleh è per la terza volta fuori dal progetto tecnico, ci sono i presupposti per rivalutare la sua posizione, insieme con mister Di Francesco?”, Corvino ha così risposto: “Maleh è andato all’Empoli e per due volte ha giocato da titolare, vuol dire che era un calciatore da Serie A e che l’investimento non è stato sbagliato, anche se investire 5 milioni significa fare una scommessa, i giocatori da A valgono da 15 in su. Quindi non è una scommessa persa. Noi seguiamo poi le indicazioni dei tecnici, contrariamente a quanto si dice. Io non impongo nulla, men che meno i moduli. Maleh l’ho comprato io, se poi per tanti motivi penso di avere in rosa dei calciatori che domani possono valere non 5 ma 15 milioni, allora quello che vale 5 è giusto che vada a giocare da un’altra parte per valorizzarsi. Quando sono arrivato mi chiedevano: perché prendiamo Hjulmand se abbiamo Tachtsidis? Penso che in casa possiamo avere qualcun altro che in futuro possa darci di più. Ci piace rischiare“.

E ancora: “A centrocampo abbiamo due titolari nazionali come Coulibaly e Ramadani, poi come terzo pensiamo a Berisha, Helgason, Kaba che ne possono valere dieci di milioni. Se teniamo tutti, compreso quello che ne vale 5, svalutiamo tutti, quindi puntiamo su chi potrebbe darci più valore. Abbiamo preso Sala in cui crediamo molto, ma è sempre una scommessa. Abbiamo un’eta media di 24,5 anni”.

DELLE MONACHE e ALTRI – “Delle Monache ha avuto diverse offerte dalla C che non ha accettato perché si sentiva da Serie B ma dai cadetti non ne sono arrivate di offerte. Idem per Addo, anche se all’ultimo giorno sono arrivate offerte dal Rimini ma non ci siamo sentiti di approfondirle, così come per Salomaa. Winkelmann, infine, è andato al Foggia a titolo definitivo ma per metà è del Lecce che si riserva la facoltà di pareggiare di riscattarlo prendendo l’altro 50% pareggiando l’offerta di un altro club”.