LECCE – Sabato la conferenza stampa Corvino-Trinchera. Da oggi via agli impegni nazionali dei giallorossi

Dopo la conferenza stampa del presidente Sticchi Damiani, in casa Lecce arriva l’ora di quella del direttore dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, e del direttore sportivo, Stefano Trinchera. L’appuntamento è fissato per sabato 7 giugno alle ore 10 presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” del Via del Mare di Lecce.

Intanto, da oggi prendono il via i match internazionali dei convocati giallorossi. Aprirà le danze Lassana Coulibaly, impegnato in amichevole col suo Mali contro la R.D. del Congo. Il programma completo:

PRIMA SQUADRA

giovedì 5: Mali-Rep. Dem. Congo (Coulibaly)

venerdì 6: Scozia-Islanda (Helgason); Cechia-Montenegro (Krstovic)

sabato 7: Albania-Serbia (Berisha, Ramadani)

lunedì 9: Montenegro-Armenia (Krstovic)

martedì 10: Lettonia-Albania (Berisha. Ramadani); Irlanda del Nord-Islanda (Helgason)

Burnete e Rafaila convocati con l’Under 21 rumena per gli Europei in programma in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. La Romania giocherà le partite del girone contro Italia mercoledì 11), Spagna (sabato 14) e Slovacchia (martedì 17)

—

SETTORE GIOVANILE

Jason Vescan–Kodor parteciperà con la Romania agli Europei Under 19 in programma nella sua nazione dal 13 al 26 giugno. La Romania affronterà Montenero il 13, Spagna il 16 e Danimarca il 19.

Raul Stanciu è stato convocato con la Romania U18 per due amichevoli con la Cechia: la prima, giocata ieri, è finita 1-0 per i cechi; la seconda si giocherà sabato 7.