TRIATHLON – World Para Cup e Campionato italiano Aquathlon: Taranto è pronta alla due giorni di grandi gare

Per il terzo anno di fila, Taranto ospita una competizione di spessore mondiale: la World Triathlon Para Cup.

L’appuntamento è per sabato 7 giugno presso la sede della Svam (Scuola Volontari Aeronautica Militare), situata sul secondo seno del Mar Piccolo. L’organizzazione è curata dalla Federazione Italiana Triathlon, sotto l’egida di World Triathlon, col sostegno del Comune di Taranto, Comitato Italiano Paralimpico, Coni, Sport e Salute, Regione Puglia, Aeronautica Militare e Comitato Giochi del Mediterraneo 2026. Accorreranno a Taranto circa 80 concorrenti, in rappresentanza di oltre 20 Paesi da tutto il modno. Quest’anno l’evento sale di rango, avendo un fattore di assegnazione punteggi più elevato rispetto al passato; ciò comporterà la presenza nel capoluogo ionico di numerosi campioni paralimpici di Parigi 2024.

La frazione iniziale a nuoto si svolgerà sul consueto percorso di 750 metri; quindi il tracciato di 20 km in bici o handbike (5 giri da 4,2 km ciascuno) e, infine, l’ultimo tratto di 5 km a piedi o in carrozzina su percorso pianeggiante di 2,5 km da ripetere due volte. Prima partenza (cat. PTS5-M) in programma alle 8.45; ultima, alle 10.08. Cerimonia premiazioni dalle 12.30.

Il weekend di grande triathlon a Taranto proseguirà anche domenica 8, sempre alla Svam, con la disputa del Campionato Italiano di Aquathlon Classico (organizzazione Otrè Triathlon Team insieme a Taranto Sportiva, col sostegno della FiTri nazionale e del Comitato regionale guidato da Antonio Tondi) cui parteciperanno circa 300 atleti.

Tante le iniziative collaterali che saranno rese note nella conferenza stampa di presentazione in programma alle 15.30 di oggi presso il Centro Commerciale “Porte dello Jonio” in via per San Giorgio Jonico.