LECCE – Sabato amichevole in Olanda. Primavera, rinviata la partenza per il ritiro

Prima internazionale amichevole per il Lecce. La società giallorossa, nella tarda serata di ieri, ha comunicato che, sabato prossimo, 7 agosto, il Lecce affronterà, in amichevole, l’Heerenveen, squadra militante nella massima lega olandese. l’Eredivisie. La partita si disputerà nello stadio dell’Heerenveen a partire dalle ore 18.30.

La partita è stata organizzata, superando tutte le difficoltà logistiche e organizzative, “grazie agli ottimi rapporti che intercorrono tra i presidenti dei due club e la dirigenza tutta”.

Per il Lecce si tratta della prima amichevole all’estero. La società ringrazia il match agent Fifa Federico Valenrino per la collaborazione.

Intanto slitta la partenza della Primavera per il ritiro di Cotronei per via di tre casi di positività al Covid registrati ieri pomeriggio per altrettanti calciatori appena rientrati dall’estero. Gli atleti, che non sono entrati in contatto con la squadra, sono stati isolati e sono state attivate le procedure previste dalla normativa. La partenza per il ritiro, pertanto, è stata rinviata.

(foto: Coribello-SalentoSport)