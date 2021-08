TENNIS – Reina Soisbault Cup, a Maglie le azzurrine stendono anche la Russia. In Francia da teste di serie

Sui campi del Ct Maglie, la rappresentativa under 18 femminile dell’Italia batte anche la Russia (2-1) e accede alle finali della Reina Soisbault Cup di Granville (Francia) da testa di serie.

Nel primo singolare, Lisa Pigato ha ceduto a Erika Andreeva (n. 11 Itf) per 63 62; il pareggio azzurro, poi, è arrivato con Matilde Paoletti che ha superato Polina Kudermetova (10 Itf) per 76 36 62; nel doppio, Paoletti-Pigato si sono imposte su Diana Shnaider (4 Itf) e Andreeva per 75 62.

Il commento del consigliere regionale Fit, Antonio Baglivo: “Felicissimi per la vittoria delle azzurrine che hanno portato l’Italia all’importante traguardo delle qualificazioni francesi come testa di serie. Ritengo che il successo dell’Italia e che questo tipo di manifestazioni giovanili di altissimo livello siano trainanti per il movimento del tennis giovanile pugliese e salentino. Quest’anno, peraltro, presente nella formazione italiana la pugliese Eleonora Alvisi. Per questa settimana il nostro circolo è stato una importante vetrina e ha fatto conoscere, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, la città di Maglie in Europa. Il Circolo Tennis Maglie ospita da circa trent’anni importanti tornei internazionali, tra i quali anche, nel 2004, la semifinale di Fed Cup tra Italia e Repubblica Ceca, ed ha uno staff organizzativo ben collaudato che permette l’impegnativa organizzazione di queste manifestazioni”.