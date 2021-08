CASARANO – Ufficiali un ex Taranto e un portiere scuola Catanzaro

Altri arrivi ufficiali in casa Casarano. Dopo gli ingaggi del difensore under Marco Greco, del terzino sinistro Nicolò Tordini e del centrocampista Fabio Meduri, il club rossazzurro, nelle ultime ore, ha ufficializzato gli accordi con il difensore centrale classe 1994 Gianmarco Rizzo, reduce da un’ottima annata nel Taranto, con annessa promozione in Serie C (28 gare, due gol); l’ex rossoblù vanta anche esperienze con Fasano, Gravina e Legnago, sempre in D.

A Rizzo si aggiunge il portiere Serafino Iannì, classe 2003, che, nella scorsa stagione, ha difeso la porta del Catanzaro Primavera e, in diverse occasioni, è stato aggregato con la prima squadra.