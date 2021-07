LECCE – Baroni: “Era importante la prestazione, non il risultato. Ora parliamo poco e lavoriamo tanto”

Soddisfatto mister Marco Baroni dopo la vittoria del Lecce, in amichevole, col Vicenza, non tanto per il risultato ma quanto per lo spirito messo in campo dai suoi ragazzi, reduci da due settimane di duro lavoro fisico a Folgaria.

“Oggi (ieri, ndr) era importante la prestazione, non il risultato. Ho visto cose interessanti come la ricerca della riaggressione della palla e il fatto che siamo rimasti molto alti per dare poca possibilità all’avversario di giocare. C’è da lavorare ancora tanto, lo sappiamo, dobbiamo essere più razionali nel gestire le situazioni di nostro vantaggio, tentiamo di andare troppo in un palleggio non funzionale a chiudere l’azione ma su queste cose ci torneremo. Ho visto molti aspetti positivi, queste sono sempre gare a rischio infortunio, venivano da giorni di lavoro molto intensi con campo anche pesante. I ragazzi hanno corso e non si sono risparmiati. Grazie anche all’albergo e al personale che ci ha ospitato, siamo stati molto bene e ci ha permesso di lavorare e di vivere in armonia col territorio. Grazie anche ai ragazzi, so quanto hanno lavorato e quanto vogliono ancora lavorare, ciò ci permetterà di giocare con ritmo, velocità e aggressione. Queste cose si hanno col lavoro giornaliero e settimanale. Ora riprendiamo il 2 pomeriggio con dei test di verifica, ma la preparazione non finisce mai. Ci sono i requisiti per fare qualcosa di importante, ora parliamo poco e lavoriamo tanto“.

(foto: archivio Us Lecce)