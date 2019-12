LECCE – ‘Rompete le righe’ per le festività di fine anno, si riprende il 30

Tempo di vacanza per tutti i calciatori che approfitteranno delle festività di fine anno per tornare dai propri cari. La preparazione del Lecce in vista del prossimo impegno di campionato (lunedì 6 gennaio alle 18 in casa contro l’Udinese) riprenderà lunedì 30 dicembre, anche se mister Liverani vorrebbe che i suoi calciatori tornassero in città già il 27.

Contro i bianconeri friulani mancherà Calderoni che sarà squalificato. Torneranno a disposizione Lapadula e Majer (infortunio permettendo) che, a loro volta, hanno scontato contro il Bologna il rispettivo turno di squalifica. Da valutare le condizioni di Meccariello e Dumancic, così come quelle di Imbula che, però, all’apertura del calciomercato invernale, potrebbe lasciare il Salento insieme a Benzar.