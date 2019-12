SERIE D/H – In attesa del mercato dei professionisti, arrivano diversi colpi in chiusura

La copertina delle ultime ore di mercato in Serie D, se la prende certamente il Casarano del direttore Marcello Pitino, che nella tarda serata di domenica come vi avevamo già anticipato, ha chiuso con l’attaccante ex Taranto Ciro Favetta. Un importante colpo per la mediana lo ha piazzato anche la Fidelis Andria, con Fabio Moscelli che ha definito l’operazione per portare in biancoazzurro il centrocampista paraguyano Lugo Martinez, protagonista con le maglie di Bari, Bisceglie e Virtus Francavilla. La Team Altamura di mister Monticciolo ha ufficializzato l’arrivo del forte attaccante ex Taranto e Nocerina Giuseppe Siclari, che andrà a far coppia con l’altro ex rossoblù Croce.

Il Nardò, sembra essere molto vigile sulla pista che potrebbe portare allo svincolato Simone Fanelli, centrocampista classe 1997 e reduce dall’avventura con la Vastese nel girone F di Serie D. Il Gravina chiude il mercato con l’arrivo dell’attaccante Leonardo Semiao Granado, messosi in mostra nella prima parte di stagione con il Brindisi. Proprio la compagine allenata da mister Ciullo, ha deciso di rimpiazzare Granado con l’argentino Santiago Matias Dorato, attaccante giunto in biancazzurro dopo l’avventura sulla Murgia con la Team Altamura. Il Foggia in attesa dell’apertura della finestra riguardante il mercato dei professionisti, ha definito l’arrivo del difensore Ciro Cipolletta.