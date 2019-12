BASKET – Cuore e artigli, la “Pasca” Nardò stende il Sant’Antimo: i risultati del weekend del 21-22 dicembre in Serie B e C Silver

Due turni in campo neutro e due vittorie per la Frata “Andrea Pasca” Nardò. Al PalaGentile di Ostuni il Toro piega Sant’Antimo col finale di 73-65, sfatando il tabù che lo vedeva sconfitto, negli ultimi due anni di Serie B, nel match che precede il Natale. Gara scoppiettante nonostante le assenze di due pedine importanti, Zampolli tra i granata e Gambarota tra i biancoblù.

1° QUARTO – Partono bene gli ospiti da tre con Carnovali e l’ex Caserta Sergio, risponde Coviello con cinque punti a referto. Al primo time-out chiamato da coach Quarta mancano 4’33” e siamo sul 7-8, in una gara in sostanziale equilibrio. Al rientro Azzaro spara senza pietà da oltre l’arco, mentre i centimetri di Matrone danno fastidio ai granata sotto canestro. Burini va a bersaglio sulla sirena: 19-17.

2° QUARTO – I secondi 10′ si aprono con un super Bjelic: quattro punti consecutivi. La bomba di Burini vale il +10. Quando Fiusco si iscrive a referto il Toro si porta sul 31-18. Sant’Antimo rientra in partita con la tripla di Smorra che vale il -6. Ancora Smorra e Carnovali per tenere in scia i campani, fino al -1. Bjelic striglia i suoi, Carnovali è sempre letale e tira col 50% (16 punti personali all’intervallo). Gran bel basket ad Ostuni: si torna negli spogliatoi sul 37-37.

3° QUARTO – Primi due minuti conditi da errori da una parte e dall’altra, poi Visentin si esalta da oltre l’arco, mentre fra i biancoblù si sblocca Provenzani per i suoi primi due punti in penetrazione. Coviello allunga, Sergio non sbaglia. La gara procede sul filo del rasoio finché Visentin completa il gioco da tre e Bjelic piazza due bombe consecutive per il 56-47. La penetrazione di Burini chiude il terzo sul 66-52 per l’entusiasmo dei tifosi neretini al seguito.

4° QUARTO – Ultimi dieci minuti più nervosi. Matrone realizza da sotto canestro per il 66-58 e poi fa 3/3 dalla lunetta. Burini guida il Toro in tutte le trame e non perde mai la testa, ma ancora Matrone a completare il gioco da tre per il -2. Il solito Burini per i primi due punti granata dell’ultimo quarto, con la stanchezza che si fa sentire. Ci pensa Peroni a mettere il punto esclamativo: super bomba e Sant’Antimo al tappeto. Termina 73-65 ed il regalo di Natale è servito.

Prossimo incontro: appuntamento per l’anno nuovo, il 5 gennaio (ore 18) in trasferta contro Pozzuoli, reduce dalla sconfitta di Ruvo per 93-65.

IL TABELLINO

Frata Nardò – Geko PSA Sant’Antimo 73-65 (19-17, 18-20, 29-15, 7-13)

Frata Nardò: Goran Bjelic 18 (3/3, 4/5), Riccardo Coviello 14 (2/4, 2/7), Federico Burini 12 (3/5, 2/7), Vittorio Visentin 11 (3/7, 1/2), Alessandro Azzaro 8 (2/4, 1/3), Michele Peroni 5 (1/4, 1/4), Simone Fiusco 5 (1/1, 1/2), Luka Cepic 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnyk 0 (0/0, 0/0), Andrea Cappelluti 0 (0/0, 0/0), Simone Dall’Atti 0 (0/0, 0/0), Gabriele Di Giacomo 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta

Tiri liberi: 7 / 15 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Vittorio Visentin 8) – Assist: 17 (Federico Burini 9)

Geko PSA Sant’Antimo: Tommaso Carnovali 17 (2/5, 4/14), Ferdinando Matrone 17 (7/9, 0/0), Biagio Sergio 14 (2/2, 2/4), Ferdinando Smorra 12 (0/1, 4/6), Vincenzo Provenzani 5 (2/6, 0/3), Jakov Milosevic 0 (0/0, 0/1), Luca Izzo 0 (0/0, 0/1), Giuseppe Luongo 0 (0/1, 0/0), Andrea Abete 0 (0/0, 0/0), Simon Zollo 0 (0/0, 0/0), Alessandro Puoti 0 (0/0, 0/0), Cristian Quaranta 0 (0/0, 0/0). Coach: Patrizio

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Ferdinando Matrone 11) – Assist: 11 (Vincenzo Provenzani 3).

SERIE B/D – RISULTATI (giornata n. 14): Stella Azzurra Roma-Scauri 67-58, Cassino-Valmontone 69-81, Ruvo-Pozzuoli 93-65, Palestrina-Salerno 80-66, Corato-LUISS Roma 69-80, Nardò-Sant’Antimo 73-65, Formia-Bisceglie 74-94, Avellino-Matera 66-74.

CLASSIFICA: Palestrina 26 – Matera e Salerno 22 – Nardò 20 – Bisceglie 18 – LUISS Roma e Sant’Antimo 16 – Stella Azzurra Roma e Ruvo 14 – Corto e Valmontone 12 – Pozzuoli 10 – Formia 8 – Avellino 6 – Scauri 4 – Cassino 2.

PROSSIMO TURNO (giornata 15 – 5 gen.): Pozzuoli-Nardò, Sant’Antimo-Ruvo, LUISS Roma-Cassino, Bisceglie-Stella Azzurra Roma, Valmontone-Avellino, Matera-Palestrina, Salerno-Corato, Scauri-Formia.

SERIE B/f – RIPOSO

CLASSIFICA: Capri, Battipagliese, Castellammare di Stabia e Scafati 14 – Salerno 12 – Taranto e Bari 10 – Corato 8 – Juvecaserta 2 – Potenza 0.

PROSSIMO TURNO (2a rit. – 11 gen.): Potenza-Capri, Scafati-Castellammare di Stabia, Taranto-Salerno, Bari-Corato, Juvecaserta-Battipagliese.

SERIE C GOLD – RIPOSO

CLASSIFICA: Monopoli 18 – Molfetta 16 – Cus Jonico TA 14 – Mola, Vieste, Altamura e Lupa Lecce 12 – Ostuni 10 – Castellaneta, Monteroni e Manfredonia 8 – Francavilla 2.

PROSSIMO TURNO (giornata n. 1a rit. – 5 gen.): Lupa Lecce-Manfredonia, Altamura-Molfetta, Vieste-Castellaneta, Ostuni-Monteroni, Mola-Monopoli, Cus Jonico TA-Francavilla.

SERIE C SILVER – RISULTATI (giornata n. 12): S. Rita TA-Corato 68-90, Dinamo Brindisi-Juvetrani 110-54, Foggia-Monopoli 96-71, Cus Bari-Molfetta 63-95, Cerignola-SDB Lecce 97-86, F. Trani-Adria Bari 66-70, Barletta-NV Mesagne 72-88.

CLASSIFICA: Cerignola 24 – Molfetta 22 – Corato 20 – Brindisi 16 – SDB Lecce e Adria Bari 14 – Mesagne 12 – Foggia 10 – Barletta, F. Trani e Monopoli 8 – CUS Bari e Juvetrani 6 – Santa Rita TA 0.

PROSSIMO TURNO (giornata n.13 – 4-6 gen.): Molfetta-Brindisi, Adria Bari-Cerignola, Juvetrani-F. Trani, SDB Lecce-Barletta, Mesagne-Santa Rita TA, Corato-Foggia, Monopoli-CUS Bari.

SERIE D GIRONE B – RIPOSO

CLASSIFICA: Invicta Brindisi 18 – MS Mesagne, Carovigno e Calimera 16 – NB Lecce 14 – Assi Brindisi 10 – Francavilla 8 – Maglie 6 – Aurora Brindisi 4 – Alezio 2.

PROSSIMO TURNO (giornata n. 3 rit. – 4-5 gen.): Invicta Brindisi-Maglie, Alezio-Calimera, Francavilla-Mesagne, Caroviigno-Assi Brindisi, NB Lecce-Aurora Brindisi.