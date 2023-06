LECCE – Riscatto vanificato: Colombo ritorna al Milan

Lorenzo Colombo ritorna alla base. Nel tardo pomeriggio di oggi, il Lecce aveva comunicato di aver esercitato il diritto di opzione sul calciatore di proprietà del Milan. Secondo Sky, però, il Milan eserciterà il controriscatto per l’attaccante. Pertanto, il Lecce incasserebbe una cifra di poco inferiore ai due milioni di euro per la valorizzazione dell’atleta, in gol cinque volte con 33 presenze collezionate in maglia giallorossa. Tra tutti, il più memorabile è quello che ha dato la salvezza matematica ai giallorossi, il rigore trasformato a Monza all’undicesimo minuto di recupero.

C’è attesa anche per la situazione di Wladimiro Falcone. Anche in questo caso, il Lecce ha esercitato il diritto di riscatto per il portiere di proprietà della Sampdoria, neo retrocessa in Serie B, e titolare del diritto di controriscatto.

Per la sostituzione di Colombo, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato Sky, il Lecce potrebbe rilevare dal Milan l’attaccante della Primavera Marco Nasti, classe 2003, nell’ultima stagione in forza al Cosenza in Serie B e autore di cinque gol in 27 presenze.

(foto: L. Colombo, ph Coribello/SalentoSport)