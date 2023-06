COPERTINO – Il presidente Ciccarese traccia le basi della nuova stagione

“Il Copertino è vivo e non muore mai”. Con queste parole, pronunciate attraverso i social, il patron rossoverde Marco Ciccarese traccia il perimetro del progetto della squadra che affronterà la stagione sportiva 2023-24, ancora in Promozione. L’intervento integrale.

“Come primo passo, con enormi sacrifici, sto lavorando per effettuare il rifacimento del manto erboso del ‘Vantaggiato’, era un passo obbligato prima di iniziare la nuova annata. Inoltre, sono qui per presentare il nostro progetto, iniziato due anni fa su solide basi, finalizzato a far crescere il settore giovanile per valorizzare i nostri giovani e portarli in prima squadra. Inoltre, ci stiamo ampliando in altre due strutture e questo fa sì che il nostro marchio Copertino si espanda ancora di più, per fare in modo che gli allenamenti siano effettuati in maniera conforme e per far riposare il manto erboso in vista delle partite casalinghe. Per la prima squadra, vogliamo gettare le basi per ripartire, con la riconferma di alcuni calciatori della scorsa stagione e con l’innesto di nuove figure, di altri giovani calciatori forti che hanno militato in categorie superiori, al fine di ripetere l’ottimo campionato giocato lo scorso anno e, magari, migliorarlo. Abbiamo preso degli under forti che saranno affiancati a quelli che abbiamo in rosa. Siamo alla ricerca di persone che abbiano prima valori umani, e che poi siano calciatori e che sposino il nostro progetto. Cambierà molto a livello d’immagine, si lavorerà molto nella comunicazione con la pubblicità ai nostri sponsor 24 ore su 24 sui nostri social. A loro dico grazie per essere con noi e per tenere ancor più vivo questo progetto. Nei prossimi giorni presenterà alcune figure che si affiancheranno nel nostro progetto e ci tengo a invitare nuove persone che, col loro contributo, possono far sì che il marcio Copertino Calcio si diffonda ancora di più. Se qualcuno ha voglia di unirsi a noi, venga a trovarci in sede, lo accoglieremo a braccia aperte. Il Copertino è vivo e non muore mai, lavoreremo sodo già dai primi di agosto e a testa a bassa, per far divertire la gente e per conquistare tante vittorie insieme. Forza Copertino”.