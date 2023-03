LECCE – Ripresa degli allenamenti con rosa dimezzata. Nazionali, in campo cinque Primavera

Dopo due giorni di riposo, il Lecce ritorna nel pomeriggio ad allenarsi all’Acaya in vista dell’impegno del 3 aprile in casa dell’Empoli.

Mister Marco Baroni avrà una rosa ridotta all’osso per via delle convocazioni ricevute da diversi suoi calciatori, tra prima squadra e Primavera.

Al netto dell’assenza di Pongracic e del periodo di ricondizionamento di Dermaku, Baroni dovrebbe avere a disposizione i portieri Brancolini e Bleve; i difensori Baschirotto, Ceccaroni, Romagnoli, Lemmens, Pezzella, Tuia, Umtiti e Cassandro; i centrocampisti Askildsen, Blin, Gonzalez, Maleh; gli attaccanti Di Francesco, Oudin e Strefezza.

Con 17 elementi, due dei quali non convocabili per Empoli perché squalificati (Maleh e Umtiti), Baroni dovrà lavorare in modo alternativo per diversi giorni, in attesa che ritornino in sede i convocati dalle rispettive nazionali.

A tal proposito, oggi scenderanno in campo i Primavera McJannet (Irlanda-Slovacchia U19), Burnete, Pascalau e Vulturar (Norvegia-Romania U19) e Samek (Rep. Ceca-Croazia U19).