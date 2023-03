LECCE – Corvino premiato a Palermo: “Bisogna essere sostenibili. Siamo i quarti più giovani d’Europa”

Nel pomeriggio di ieri, Pantaleo Corvino è stato premiato a Palermo come “miglior direttore sportivo italiano”, in un evento organizzato da “Football Conference”, organizzato da Conference403. Il dt giallorosso ha voluto dedicare il premio alla società, al ds Stefano Trinchera, a mister Marco Baroni e ai tifosi giallorossi.

“Arrivare in A da matricola è sempre complicato – le parole del dirigente di Vernole –, bisogna cercare di essere sostenibili e non è un esercizio facile, bisogna sforzarsi e non poco. Siamo la quarta squadra più giovane d’Europa, dietro c’è un grande lavoro. Siamo dovuti andare su mercati alternativi pescando giocatori sconosciuti e sperando nelle potenzialità dei ragazzi. Oggi il Lecce è a +8 dalla zona retrocessione, abbiamo capito che la strada è quella giusta e che ci può portare sino in fondo”.