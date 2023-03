AVETRANA – Un calcio al razzismo: in programma un’amichevole con la Rinascita Refugees

Un’amichevole per sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori dell’integrazione e dell’accoglienza e per dire un netto no alle discriminazioni di ogni sorta, razziali in primis. Si chiama “Un goal per l’integrazione – Un calcio al razzismo” l’iniziativa promossa dall’Asd Avetrana, in collaborazione con la Scuola calcio Azzurra Avetrana, Cooperativa RInascita Refugees, associazione Giostra dei Rioni San Francesco d’Assisi e coi patrocini di Comune di Avetrana e Figc-Lnd Puglia, che si svolgerà domani, giovedì 23 marzo, quando si affronteranno, in una gara amichevole, le rappresentative di Avetrana e Rinascita Refugees, formazione multietnica composta da calciatori richiedenti asilo e ospiti degli Sprar gestiti da “Rinascita Cooperativa” di Copertino.

Nel corso degli anni, sono stati tanti i ragazzi dello Sprar-Sia di Avetrana, sia di comuni limitrofi, tesserati dal sodalizio biancorosso, che hanno contribuito alla storia calcistica dell’Avetrana Calcio. L’iniziativa assume un significato particolare perché vuol trasmettere i valori positivi dello sport e dell’accoglienza nelle nuove generazioni.

Oltre all’amichevole Avetrana-Rinascita Refugees, si terranno anche mini tornei di calcio per i bambini e i ragazzi, in collaborazione con la scuola calcio Azzurra.

Il programma prevede il raduno alle ore 15 presso il campo sportivo comunale “Laserra”; dalle 15.30 alle 16.30, iniziative per i più piccoli; ore 16.30, amichevole Avetrana-Rinascita. A seguire, le premiazioni.