Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 19.03.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 19 marzo in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE: Ammenda di 300 euro; Andrea Romano (dir., fino al 23.04.23)

ARBORIS BELLI:

AVETRANA: Antonio Kofol (1)

CASTELLANETA: Marco Gioscia (1)

CD GALLIPOLI: Ammenda di 150 euro; Pietro Stranieri (1)

GALLIPOLI F.:

GINOSA: Vincenzo Pizzulli (all., fino al 23.04.23); Vincenzo Richella (1); Miguel A. Romeo (1)

MANDURIA:

NOVOLI: Ammenda di 150 euro

OSTUNI:

OTRANTO: Gabriele Cisternino (1)

S. MASSAFRA: Ammenda di 100 euro

UGENTO: Ammenda di 300 euro; Daniel Munoz (1)

VIRTUS MATINO:

—

PROMOZIONE/B

ATL. MARTINA: Giuseppe Martucci (1)

ATL. RACALE: Mauro Ruggeri (1)

ATL. TRICASE: Jonas Rizzo (1); Giovanni C. Citto (1); Davide Cavalieri (1)

BRILLA CAMPI:

CEDAS AVIO BR:

CEGLIE: Donatello Salamina (1); Morris Cellamare (1)

COPERTINO: Andrea Libertini (1)

G. MELENDUGNO: Antonio Perrone (all. fino al 06.04.23); Vincenzo Verri (1)

LEVERANO: Nicolò Spedicato (1)

MESAGNE:

TALSANO:

TAURISANO:

V. LOCOROTONDO:

VEGLIE: Gianluca Politi (all., fino al 30.03.23); Marco Malerba (1)