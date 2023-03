Prima Categoria/C, Seconda Categoria/C: il Giudice sportivo, gare del 19.03.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 19 marzo 2023 in Prima e Seconda Categoria girone C Puglia.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA/C

CAPO DI LEUCA: Gaetano Preite (all., fino al 20.04.23)

CURSI: Simone Petrelli (2)

DB MANDURIA:

FRAGAGNANO:

F. MICCOLI: Donato Luigi Caiaffa (dir., fino al 30.03.23); Emanuele Stefanelli (1)

GALATINA:

P. GALATONE:

R. REFUGEES: Mohamed Y. Diarrassouba (1)

RUFFANO:

SD PARABITA: Paolo J. Casciaro (3+1); Andrea De Blasi (1)

SECLÌ: Sergio Biagio Cardinale (dir., fino al 15.06.23); Edoardo C. Minerba (2); Elia Gabrieli (1)

VERNOLE: Oscar Greco (all., fino al 20.04.23)

VIRTUS LECCE: Danilo De Tommasi (2)

ZOLLINO:

—

SECONDA CATEGORIA/C

ALESSANO:

F. MONTERONI: Gianmaria Gatto (1); Marco Chiriatti (1)

G. ARADEO:

KP GALLIPOLI: Lorenzo Micaletto (1)

MELPIGNANO: Federico Zuccaro (1)

P. BAGNOLO:

POGGIARDO:

REAL NEVIANO:

SG SURBO:

SOLETO: Giampiero Sabella (mass., fino al 13.04.23); Marco De Santis (1); Carlo Origlia (1); Matteo Trovè (1)

SP VERNOTICO:

TRICASE ASD: Antonio Cazzato (1); Simone Orlando (1)

V. SAN PANCRAZIO:

VS TORCHIAROLO:

Gara Tricase-VS Torchiarolo (del 12 marzo): Confermato il risultato di 2-0 in favore del Tricase.