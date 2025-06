LECCE – Ricorso Leo Constructions, il club al Tar: “Decisione rapida per non compromettere i lavori allo stadio”

L’US Lecce sollecita il TAR di Lecce per favorire una decisione rapida in merito a un ricorso che potrebbe bloccare i lavori di ristrutturazione dello stadio Via del Mare. I cantieri, la cui apertura era prevista per il 23 giugno, non sono mai partiti a causa di un ricorso presentato dall’azienda arrivata seconda nella gara d’appalto, la salentina Leo Constructions. Quest’ultima contesta l’aggiudicazione a due imprese (una di Monza e una di Ravenna), accusandole di irregolarità nella documentazione, in particolare sull’indicazione dei progettisti incaricati per la parte relativa al verde. Il caso sarà discusso mercoledì prossimo, 2 luglio.

Il club giallorosso, pur non entrando nel merito della controversia, sottolinea l’urgenza di evitare ritardi che potrebbero compromettere la realizzazione dell’opera o causare disagi alla tifoseria nella prossima stagione sportiva. Il ricorso, firmato dallo studio Sticchi Damiani, chiede al TAR di trovare una soluzione che tuteli l’interesse pubblico, dato che lo stadio è di proprietà comunale, e che consenta il completamento dei lavori in tempo utile, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo.

L’obiettivo del Lecce è chiaro: iniziare la stagione con uno stadio agibile, evitando ritardi che penalizzerebbero società, tifosi e città.