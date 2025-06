BEACH TENNIS – Memorial Cristiano Tricarico, a Torre San Giovanni vittorie di Cini-Massai e Brunello-Strano

Si è conclusa domenica 23 giugno la 17ª edizione del Torneo Internazionale di Beach Tennis – Memorial Cristiano Tricarico, disputata sulla sabbia di Lido Onda Marina a Torre San Giovanni. Evento ufficiale ITF (BT50), il torneo si è confermato tra i più prestigiosi del circuito internazionale, unendo sport, spettacolo e memoria.

Nel tabellone femminile, hanno trionfato le italiane Maddalena Cini e Matilde Massai, dominando il girone all’italiana con tre vittorie su tre e un parziale di 6-0. Secondo posto per la coppia Giulia La Lisa – Alice Lapenna. Nel maschile, il titolo è andato a Giulio Brunello e Niccolò Strano, vincitori in finale su Buccioli – Gramantieri per 6-3, 7-5, al termine di un percorso impeccabile.

Il torneo, con un montepremi complessivo di 5.000 euro, è stato trasmesso in diretta streaming, attirando atleti e sponsor da tutto il mondo. Perfetta l’organizzazione e suggestiva la location, che ha reso l’evento memorabile per pubblico e partecipanti.

Come ogni anno, l’evento è stato dedicato alla memoria di Cristiano Tricarico, figura centrale dello sport ugentino. Tra sabbia e vento, il suo ricordo ha continuato a vivere in ogni scambio. L’organizzazione è già al lavoro per l’edizione 2026, con l’obiettivo di renderla ancora più internazionale e coinvolgente.