LECCE – La carriera di Di Francesco: picchi con Pescara, Roma e Sassuolo, poi diverse avventure sfortunate

Diversi esoneri ma anche qualche bel risultato sportivo. La carriera da allenatore di Eusebio Di Francesco si apre a Lanciano, nel suo Abruzzo, ma dura solo sei mesi: nel gennaio 2009 arriva il primo esonero. La rivincita se la prende a Pescara dove vince il campionato di Serie C nel 2010/11 e poi accetta la panchina del Lecce in A nella stagione successiva

A Lecce ha un impatto mediocre con due vittorie (a Bologna e a Cesena) e due pareggi nelle prime 13 partite. L’ultima di esse è Lecce-Catania 0-1 con gol catanese di Barrientos al 90′ che gli procura l’esonero a favore di Serse Cosmi. Tra le 13, non si può non citare Lecce-Milan del 23 ottobre 2011: giallorossi avanti di tre gol (Giacomazzi al 4′, Oddo su rigore al 30′, Grossmuller al 37′) a fine primo tempo, poi raggiunti e superati dalla quaterna rossonera nella ripresa con tre gol di Boateng e marcatura decisiva di Yepes.

Seguono anni fortunati a Sassuolo: al suo primo anno in Emilia vince il campionato di Serie B e porta i neroverdi in A, venendo poi esonerato a gennaio 2014 per poi essere richiamato dopo poco tempo, conducendo alla salvezza la sua squadra. Spinge i suoi ragazzi sino al sesto posto in campionato e alla qualificazione in Europa League giocando un calcio spettacolare.

Nel 2017/18 ritorna nella sua Roma, con cui vinse uno storico Scudetto da calciatore nel 2000/01: terzo posto e, soprattutto, una fantastica avventura in Champions League con la splendida rimonta sul Barcellona e la semifinale poi persa contro il solito Liverpool. Nel marzo 2019 arriva il quarto esonero, seguito da una rescissione contrattuale con la Sampdoria, con cui resta solo quattro mesi.

Comincia la parte meno fortunata della sua carriera: a Cagliari ci resta da agosto 2020 a febbraio 2021, raccogliendo il quinto esonero; altri tre mesi a Verona, sesto esonero. A Frosinone gioca un buon campionato ma è sfortunato e retrocede all’ultima giornata. Stesso discorso nella stagione appena conclusa: girone d’andata così e così col Venezia, cambio di marcia nel girone di ritorno e retrocessione proprio all’ultima partita con la sconfitta casalinga per 2-3 contro la Juventus.